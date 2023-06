Hoy es jueves 8 de junio y estas son las principales noticias del día:

1.- Buscan intensamente a un sujeto que ingresó al apartamento de una mujer y supuestamente intentó abusar de ella. La policía no sabe cómo ingresó al edificio, y creen que burló la seguridad en el lobby ingresando por otra puerta de acceso, como la del gimnasio.

2.- Por redes sociales circula un preocupante video de una adolescente siendo brutalmente golpeada por tres niñas afuera de su escuela en Miami Springs. Sucedió el lunes y aparentemente fue delante de otros estudiantes sin que nadie intentara detenerlas, más bien incitaban la violencia. La policía indicó que la madre de la menor golpeada reportó el incidente y las tres jovenes involucradas fueron arrestadas y enfrentan cargos.

2.- El tercer encuentro de la final de la NBA le regaló a Miami una noche de altibajos y es que desde hace tres años que Miami no jugaba un partido de la final en casa. Pero el encuentro de anoche lo ganó el equipo de Denver con pizarra de 109 a 94 y quedaron al frente en la final.

3.- Messi eligió Miami para seguir su carrera profesional, después que terminó el contrato con el Paris Saint Germain. Las opciones de regresar al Barcelona o jugar en Arabia Saudi quedaron descartadas y así el astro argentino, para muchos el mejor jugador del mundo, jugará su próxima temporada en el Inter Miami de la MLS, algo que tiene a muchos más que emocionados.

4.- Si usted tiene un dispositivo Apple, de seguro estará pendiente de los cambios que vienen. En especial por la actualizacion del software, pero no todos los usuarios tendrán acceso. El IOS 17 llega con mejoras pero no para los modelos del Iphone 8, 8 plus y Iphone x. Esto quiere decir que no recibirá una notificación para descargar el software más nuevo. La nueva actualización estará disponible a partir de septiembre.