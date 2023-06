Hoy es jueves 1 de junio y estas son las principales noticias del día:

1.- Un intento de robo que fue captado en cámara por un video de vigilancia ayudó a que se realizaran los arrestos de Jorge Andre Martínez, de 32 años, y Leonardo Marcel Navarro Pérez, de 41, bajo cargos de intento de asesinato, intento de robo con un arma mortal y allanamiento con agresión. La policía continúa buscando a un tercer hombre y pide la colaboración del público para obtener información sobre su identidad.

2.- Salió en libertad bajo fianza el alcalde de North Miami Beach, que había ingresado en la cárcel TGK, por cargos de voto electoral voluntario no calificado. Según la acusación, Anthony DeFillipo usó la dirección de una propiedad en la que ya no vivía y no informó el cambio a la comisión electoral. La fiscal estatal del condado Miami-Dade dijo que DeFillipo usó esa dirección en tres elecciones durante 2022.

3.- También está libre bajo fianza un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de edad en un gimnasio del suroeste de Miami-Dade. Se trata de Richard Bosch, de 22 años y según la policía, se le acercó a una jovencita de 14 años, le dijo que tenía 20 años, intento levantarla con sus manos y la agarró por los glúteos. Luego la siguió por el gimnasio, ubicado en el 14100 de calle 8 del suroeste hasta que otra persona intervino y alertó a las autoridades, que arrestaron a Bosch en el lugar.

4.- Amazon pagará una multa de más de 30 millones de dólares por violaciones de privacidad de los dispositivos electrónicos Ring y Alexa. Como parte del acuerdo, el timbre Ring debe eliminar todos los videos, datos y rostros de clientes y personas, obtenidos antes de 2018 y Amazon pagará una multa de 5.8 millones de dólares. Acerca de Alexa, Amazon violó la privacidad en línea de los niños, al retener ilegalmente la información de miles de menores, a través de sus perfiles con el asistente de voz, ahora tendrá que pagar 25 millones de dólares de indemnización.

5.- Laura Pausini ha sido nombrada persona del año 2023 de la Academia Latina de la Grabación. Este premio reconoce a músicos y sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como sus esfuerzos humanitarios. "Me siento sumamente honrada", dice la cantante italiana, una de las artistas más celebradas en la música latina durante los últimos 30 años.