Hoy es viernes 19 de mayo y estas son las principales noticias del día:

1.- Tenemos nuevos detalles del trágico accidente de una avioneta en Hollywood. Divulgaron imágenes que captaron las cámaras corporales de los policías cuando llegaron el miércoles a la escena. Hoy sabemos que el piloto que falleció en este trágico accidente era Mitchell Knaus, de 28 años, proveniente de California. La víctima tenía su licencia de piloto desde hace tiempo y tenía aproximadamente 325 horas totales de experiencia de vuelo.

2.- Arrestaron a un hombre de Hialeah, acusado de cometer un crimen atroz hace cerca de 40 años. Gustavo Rivero, de 61 años, habría agredido sexualmente a una mujer que conoció en un bar de Miami Beach, en el año 1985, cuando él tenía 24 años y ella 28. De allí se fueron a una zona al aire libre en Flagami, donde la habría violado y sometido a punta de cuchillo. Ahora está preso y sin derecho a fianza.

3.- Mucho se ha especulado sobre cuándo el gobernador, Ron DeSantis, lanzaría finalmente su candidatura presidencial. Dos fuentes de nuestra cadena hermana NBC aseguraron que será la semana que viene, 100 habiaciones están reservadas en el lujoso hotel Four Seasons en la avenida Brickell donde habrá una recepción para donantes y reuniones con equipos políticos para recaudar fondos directamente para la campaña presidencial de DeSantis.

4.- Una madre cubana desde la isla está sufriendo porque no sabe el paradero de sus dos hijos. Ellos junto al esposo de su hija salieron de Cuba en una balsa el 3 de enero y hasta ahora no se han comunicado con su familia en Cuba. Viajaban en una embarcación improvisada con capacidad para unas 30 personas. La Guardia Costera del sureste del país comparte imágenes de las embarcaciones interceptadas por ellos, pero en su lista no aparece la de estos cubanos.

5. Si a usted le gusta el helado, le tenemos una combinación de sabores que está dando mucho de qué hablar, porque la reconocida marca Blue Bell hizo una mezcla de la popular bebida Dr Pepper con sabor de vainilla. El resultado es un helado flotante, que estará disponible para el público hasta 2024. El lanzamiento es en Texas, pero también se vende en otros 22 estados, entre ellos, la Florida.