Hoy es martes 9 de mayo y estas son las principales noticias del día:

1.- Comenzamos con el trágico final de la búsqueda de un jovencito de 20 años de Hialeah, que se encontraba desaparecido. Nick Díaz fue a visitar el domingo a unos amigos en el suroeste de Miami y nunca regresó a su casa. Lamentablemente, los familiares fueron notificados de que el joven está muerto y ahora, la Patrulla de Carreteras de Florida investiga el caso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

2.- Un vehículo robado que era perseguido por la policía terminó chocando contra una patrulla que se le atravesó en una esquina. De inmediato, los policías que le seguían se bajaron de sus autos y detuvieron a las tres personas que iban a bordo. Tanto los sopechosos como el policía que chocaron terminaron en el hospital, pero todos se encuentarn en condicion estable.

3.- Podría haber nuevas víctimas en un caso de acoso sexual a estudiantes. El acusado es un maestro de 29 años, señalado por dos estudiantes menores de edad, en dos escuelas de Miami. El reporte de arresto habla de niñas que tenían menos de 12 años cuando presuntamente fueron acosadas.

4.- Compareció en corte un hombre arrestado por supuestamente mostrar sus partes íntimas a dos niñas de 10 años en el sector de Overtown. Dos niñas de 10 años caminaban hacia su casa cuando un señor desconocido para las menores se expuso de modo indecente frente a ellas.

5. FEMA ofrecerá ayuda a propietarios de vehículos gravemente dañados por las históricas inundaciones de abril en Broward. Sería para los autos que sufrieron daños entre el 12 y el 14 de abril y que no tengan seguro, o aquellos cuyo seguro no cubra este tipo de daños. Los solicitantes deben ser propietarios o tener un contrato de Lease. La ayuda no cubre reparaciones estéticas.