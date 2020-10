Hoy es miércoles 14 de octubre y estas son las principales noticias del día:

1.- El candidato demócrata Joe Biden estuvo ayer en el condado Broward. Su primera parada fue en Pembroke Pines, en una comunidad para personas mayores, que tradicionalmente han favorecido al Partido Republicano. También tuvo un evento en Miramar, donde prometió rescatar el sistema de salud del país.

2.- El Festival de Arte de Las Olas Boulevard se realizará este sábado como cada año desde 1987, pero esta vez en medio de la pandemia. Broward está en la fase 3 de reapertura económica y los comerciantes esperan miles de compradores, pero muchos residentes temen más contagios.

3.- La ciudad de Doral estará ofreciendo exámenes gratuitos de COVID-19 a residentes de Miami-Dade mayores de cinco años. Los interesados pueden acudir al parque Morgan Levy los martes, jueves y sábados, desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Puede inscribirse en línea, pero no se necesita cita.

4.- Los beneficiarios del Seguro Social obtendrán un modesto aumento del 1.3 por ciento en su cheque el próximo año. El incremento equivale a $20 al mes para el trabajador jubilado promedio. El aumento es un poco menos que el ajuste por costo de vida del 1.6 por ciento de este año. Más detalles aquí.

5.- Erick Morillo, el famoso DJ de Miami, murió trágicamente a causa de una sobredosis accidental de drogas, de acuerdo con el reporte forense de la policía de Miami-Dade. Morillo, que saltó a la fama con la canción "I like to move it", fue encontrado muerto en su casa de Miami Beach, el 1 de septiembre.

