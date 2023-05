Hoy es lunes 1 de mayo y estas son las principales noticias del día:

1.- Residentes de Palm Beach Gardens continúan esta mañana el recuento de los daños a sus casas y sus carros, después de que un poderoso tornado tocara tierra allí, el sábado en la tarde. En videos y fotos compartidas por residentes, se ve como los autos cayeron unos sobre otros, por la fuerza del viento. Tambien se ven árboles y postes derribados. El Servicio Nacional de Meteorologia confirmó que el causante de los daños fue un tornado de categoría EF-2.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

2.- Un sargento de policía de Golden Beach salió de cirugía y se encuentra en condición estable después de recibir dos disparos durante una persecución policial ocurrida este sábado en Hollywood, dijeron las autoridades. Los oficiales intentaban detener un automóvil robado. Los dos sospechosos ya fueron identificados y enfrentan serios cargos crimibales.

3.- Un grupo de cubanos se manifestó este domingo frente al restaurante Versailles, de La Pequeña Habana. Y es que muchos de esos cubanos entraron por la frontera sur. Y, aunque no corren peligro de deportacion, al no tener un parole no tendrán permiso de trabajo, además, se les dificultará acogerse a la "Ley de ajuste cubano", al año y un día. Por el momento, cada caso, depende de la subjetividad de un juez.

4.- Recientemente, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas lanzó una herramienta digital para facilitar el trámite y pago de fianzas de personas indocumentadas que trae tres beneficios importantes: ahorro de tiempo, dinero, disminucion de tiempo de separacion familiar. La herramienta digital entró en funcionamiento desde 20 de abril y parece que se convertirá en la unica forma de pagar fianzas, porque la agencia declaró que ya no aceptará pagos en persona a partir del 1 de junio.

5.- Un edificio residencial multifamiliar en Dania Beach, fue diseñado para evitar daños por inundaciones. Se trata de apartamentos que están en un área que recibió históricos aguaceros y sufrió millones de dólares en daños a mediados de abril. El proyecto "Elevate Apartments" se desarrolló a un costo de más de cien millones de dólares y se espera que esté listo para ser ocupado a principios de 2024. Sus creadores dicen que es a prueba de inundaciones.