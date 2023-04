Hoy es martes 25 de abril y estas son las principales noticias del día:

1.- Vence el plazo que le dieron a vecinos de un edificio de North Bay Village declarado inseguro para evacuar. A las 10 de la mañana de este martes ya deben haber salido de sus apartamentos, pero en medio de la angustia han recibido al menos una buena noticia. Brent Latham, alcalde de North Bay Village, expresó que la ciudad se encargará del pago de un hotel para los residentes que aún no tengan a donde ir.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

2.- Cadena perpetua, esa fue la sentencia para el hombre hallado culpable del asesinato de una niña de 11 años, hija de su novia. La hermana de esa niña y la hermana del asesino, reaccionaron al veredicto. La hermana de la víctima expreso su satisfaccion por el veredicto, mientras que la hermana del condenado dijo que no esta conforme con los derechos humanos que se le están impidiendo a su familiar. Esta sentencia ocurre 9 años despues del crimen que tuvo lugar en La Pequeña Habana.

3.- Estados Unidos envio el primer vuelo de deportación a cuba desde diciembre de 2020. En ese vuelo iban 123 cubanos. algunos de ellos llegaron en balsa, otros entraron por la frontera. elizabeth, madre de uno de los deportados, conto que su único hijo “se entregó el 10 de noviembre y estuvo 6 meses detenido. el más absoluto silencio primó durante buena parte de este lunes respecto al paradero de más de 100 cubanos detenidos por el servicio de control de inmigración y aduana.

4. Si usted está buscando comprar una casa, ponga atención, porque a partir del primero de mayo entra en vigor, cambios en las tarifas que varían en función de sus puntajes de crédito, de los préstamos respaldados por Fannie Mae y Freddie Mac. Estos cambios se realizarán sólo para los préstamos convencionales, y en algunos casos, las personas con puntajes de crédito más altos pueden terminar pagando más, mientras que aquellos con puntajes de crédito más bajos pagarán menos.

5.- Bed Bath and Beyond ha anunciado como será el proceso de cierre de sus tiendas, el cual culminara en junio. desde este miércoles 26 de abril la compañía comienza sus ventas de cierre. los clientes pueden utilizar tarjetas de regalo hasta el 8 de mayo y tienen hasta el 24 de mayo para devolver los artículos comprados antes de este 26 de abril. Las 360 tiendas de Bed Bath and Beyond y las 120 de Buy Buy Baby estarán cerradas al 30 de junio.