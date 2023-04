Hoy es miércoles 5 de abril y estas son las principales noticias del día:

1.- "Nunca pensé que algo así podría ocurrir en Estados Unidos. El único crimen que he cometido es defender sin miedo a la nación, de quienes quieren destruirla". Así comenzó su discurso anoche, desde su mansión de Mar-a-Lago, el expresidente Donald Trump, que hoy enfrenta 34 cargos en Manhattan. Cargos por delitos mayores, vinculados a falsificación de documentos, de los que se declaró no culpable en Nueva York. Dijo que deberían desestimarse porque no había un caso. Trump fue liberado bajo palabra y anoche no solo se defendió, sino que también aprovechó para atacar a sus detractores.

2.- Una imagen que le ha dado la vuelta al mundo, Donald Trump en corte siendo imputado con cargos penales. Sin demostrar la menor emoción, Trump ingresó a la sala poco antes de las 2:30 p. m. sin decir nada. Llegó a la sala del tribunal del piso 15 unos 70 minutos después de que ingresó al juzgado para entregarse y ser fichado antes de la audiencia. Trump, quien declaró brevemente durante su lectura de cargos, dijo al juez que se declaraba “no culpable” y el juez le informó sobre sus derechos. El juez le advirtió al expresidente que se abstenga de retórica que pueda encender o provocar descontento civil. Su próxima comparecencia podría ser en diciembre.

3.- La policia de Hialeah arrestó a William Carles, quien es sospechoso de apuñalar mortalmente a un cubano de unos 40 años. Según la investigación, Carles se cambió de ropa después de cometer el crimen, salió por la parte trasera de la casa y arrojó el arma en un contenedor de basura cercano. Ahora está bajo arresto en la cárcel TGK, sin derecho a fianza.

4.- La policía de Miami-Dade investiga un presunto caso de voyeurismo en la estación de bomberos número 69, de Doral. Alguien colocó una cámara en el baño, apuntando hacia las duchas de la estación, ubicada en la calle 74 y la avenida 111 del noroeste. El jefe de bomberos calificó este incidente como de "naturaleza atroz".

5.- Renovar el pasaporte estadounidense está demorando más de lo que ya se había informado. El Departamento de Estado reportó que la demora podría ser de cuatro meses o incluso más, a medida que se acerca el verano. Hasta hace unos días, la demora era de entre dos y poco más de 3 meses en proceso regular. Y hasta un poco más de 2 meses, por la vía rápida, pagando 60 dólares adicionales.