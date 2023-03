Hoy es lunes 20 de marzo y estas son las principales noticias del día:

1.- Fue una noche de mucha tensión en el estadio de La Pequeña Habana en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol entre Cuba y Estados Unidos, que finalmente concluyó con la victoria del equipo norteamericano 14 carreras por 2 en solo siete innings de juego. Muchos llegaron con carteles a favor de la liberación de los presos políticos en Cuba y no les permitieron la entrada. El alcalde de Miami, Francis Suárez, declaró que esa no había sido una orientación emitida por la ciudad. Una vez que comenzó el partido, desde las gradas no sólo se sacaron carteles que algunos llevaron escondidos, también se gritó “libertad y patria y vida”.

2.- La ciudad de Miami Beach estableció estado de emergencia y toque de queda para garantizar la seguridad de sus residentes. Las autoridades lo decidieron por la muerte de dos personas en tiroteos que ocurrieron en Ocean Drive. Una situación que se repite en nuestra comunidad, cada año, en vacaciones de primavera. La comisión de la ciudad se reunirá hoy a las 4 de la tarde para decidir si el toque de queda y el estado de emergencia se mantendrán desde el jueves 23 al lunes 27 de marzo.

3.- Tras una intensa búsqueda, las autoridades finalmente recuperaron este domingo el cadáver de Enoch Tong, un joven de 21 años, quien estaba a bordo de una embarcación y había caído al agua, pasadas las seis de la tarde del sábado en las inmediaciones de la Marina Rickenbacker.

4.- Ya son al menos 15 las personas fallecidas en el sur de Ecuador y el norte de Perú tras el fuerte terremoto de este sábado que afectó a esas naciones. Ya hay centenares de heridos y los equipos de rescate intentan encontrar sobrevivientes que puedan estar atrapados entre los escombros.

5.- La cadena de tiendas Dollar Tree ya no vende huevos por el alto precio de este producto, según lo confirmó un portavoz del minorista. Es que el precio de este alimento básico aumentó un 60 por ciento; también dijo que no venderán huevos, al menos, hasta fines de otoño. Dollar Tree tiene unas 8 mil tiendas en todo el país y Canadá.