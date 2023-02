Hoy es lunes 6 de febrero y estas son las principales noticias del día:

1.- Se reportó un tiroteo muy cerca de la secundaria Miami Norland y la escuela intermedia Norland, en Miami Gardens. Una persona resultó herida y tuvo que ser aerotransportada a un hospital. La víctima es un estudiante de las escuelas públicas de Miami-Dade. Los dos planteles fueron cerrados preventivamente por la policía.

2.- Permanece en condición crítica el joven de 20 años que resultó herido de bala en La Pequeña Habana. El padre de la víctima le dijo a Telemundo 51 que su hijo recibió un disparo en la cabeza y que los médicos no creen que sobreviva. El joven fue identificado como William Castillo, Jr.

3.- Se espera la extradición de los principales sospechosos del asesinato del joven cubano Gianni Coto, de Tamarac. Su ex esposa Trinity Bownes y un amigo, Brandon Jenkins, habrían apuñalado a Coto, de 28 años, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado, cerca de Vero Beach. La mujer fue arrestada en Tennessee y Bownes se entregó en California.

4.- Hay más de $70,000 millones en activos no reclamados, que podrían ser suyos. Aproximadamente una de cada siete personas tiene propiedades no reclamadas. El valor promedio de cada activo es de $2,000. Los activos van desde cheques no cobrados, hasta seguros de vida. Haga clic aquí para verificar si tiene alguna propiedad no reclamada.

5.- Algunas universidades del sur de la Florida están ofreciendo carreras en la industria de la marihuana. En Florida Atlantic University, en Boca Raton, y en Florida Gulf Coast University, en Fort Myers, hay cursos de una variedad de disciplinas, como el cultivo. En los últimos años, la industria de la marihuana medicinal ha sido la de más rápido crecimiento y ha generado más de 100,000 empleos en el país.