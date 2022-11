Hoy es jueves 24 de noviembre y estas son las principales noticias del día:

1.- Los aeropuertos del país, entre ellos los del sur de Florida, están a tope por la cantidad de viajeros por el fin de semana de Acción de Gracias. Unos salen y otros llegan para encontrarse con sus seres queridos, pero se recomienda tener paciencia y llegar con tiempo.

2.- Y cuando los viajeros de todo el país se preparan para partir a sus vacaciones, bajó el precio de la gasolina. En estos momentos, el precio del combustible se encuentra en el nivel más bajo desde la invasión rusa a Ucrania en febrero. En estados del sur como Texas ha bajado a un promedio de 2 dólares y 95 centavos, mientras que los precios en el noreste permanecen más elevados debido a limitaciones de importación y suministro...no obstante, el precio más alto registrado para este fin de semana festivo es de 3 dólares y 61 centavos.

3.- A propósito de estos días festivos, la AAA está ofreciendo una ayuda a conductores que hayan bebido demasiado. Desde ayer miércoles y hasta las seis de la mañana de este próximo lunes 28 de noviembre, el programa "Tow to go" transporta al conductor y su vehículo a un lugar seguro dentro de un radio de 10 millas. La AAA dice que "no" es necesario ser miembro del grupo y que este servicio debe usarse solo como último recurso. Para solicitarlo puede llamar al 1- (855) 286-92-46.}

4.- Si aún le falta comprar algunos productos por Thanksgiving, sepa que la mayoria de los supermercados y tiendas estarán cerrados hoy jueves. Entre ellos, Aldi, Costco, Bj's, Publix, Home Depot, Walmart y Macys. Los que estarán abiertos con horario reducido son Sedano´s, Walgreens, CVS/Navarro, Brandsmart, Milams Market, Whole food y algunos Winn-Dixie. La lista completa y los horarios se los tenemos en Telemundo 51 com.

5.- Hoy se llevará a cabo uno de los eventos más esperados del año. El emblemático desfile del Día de Accion de Gracias de Macy's en Nueva York. Este 2022, el desfile llega por todo lo alto, marcando el inicio de la temporada navideña, con gran variedad de artistas. También podrán disfrutar de los famosos globos tanto los esperados clásicos como los que debutan este año. Ahí estarán los personajes bluey de BBC; Dino y Baby Dino, Striker, la estrella del futbol estadounidense de Fox sports; y Stuart el Minion de Illumination.