Hoy es martes 25 de octubre y estas son las principales noticias del día:

1.- La policía de Opa-locka investiga el enfrentamiento a tiros entre un hombre y un oficial. Segun el reporte, el hombre caminaba armado por una zona industrial de la ciudad. Los oficiales intentaron que el hombre soltara el arma de fuego pero nunca accedió. Las heridas no significan un peligro para su vida.

2.- Se registró un incendio en unas unidades de almacenamiento de la compañía Public Storage en Pembroke Park, en el condado Broward. De la estructura, que alberga unas 64 casillas individuales, aproximadamente 10 estaban en llamas. Afortunadamente, nadie resulto herido.

3.- Un hombre está acusado de agredir violentamente a otro que distribuía volantes políticos frente a su casa en Hialeah. Christopher Monzón le dijo a la policía que caminaba por Hialeah mientras repartía folletos de la campaña de Marco Rubio, cuando un hombre le bloqueó el paso y lo golpeó causándole serias heridas en la cara.

4.- Telemundo 51 tuvo acceso exclusivo a un avión de la Guardia Costera que encontró una embarcación con unos 20 migrantes cubanos, mientras hacía un reconocimiento de rutina en altamar. En lo que va de octubre, la Guardia Costera ha interceptado a más de 960 balseros cubanos. La mayoría de ellos son devueltos a Cuba.

5.-En Broward estarán ofreciendo mamografías gratis para mujeres sin seguro médico. Califican mujeres de 40 a 60 años que no estén embarazadas, no tengan implantes y sean de bajos ingresos. Para registrarse debe llamar al (305) 856-8366. Las mamografías se harán el 5 de noviembre en el 4801 de Coconut Creek Parkway, en Coconut Creek, de 8 a.m. a 4 p.m.