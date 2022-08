Hoy es viernes 19 de agosto y estas son las principales noticias del día:

1.- Fue arrestado Ranier Figueroa, acusado de balear a un joven argentino en Miami Beach. El crimen ocurrió el 21 de julio, mientras la víctima se encontraba sentada en los escalones de un edificio en Michigan Avenue. El sospechoso, de 21 años, fue arrestado en un hotel de Miami Springs. La víctima ahora está en condición estable.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

2.- Tras una investigación de ocho meses, arrestaron al hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en La Pequeña Habana, la madrugada del 1 de enero. Según la policía, Emmanuel Sanders, de 35 años, amenazó con una pistola a una mujer para obligarla a practicarle sexo oral.

3.- Continuaron las muestras de apoyo a los familiares de César Echaverry, el policía de Miami-Dade que murió tras un enfrentamiento con un sospechoso de robo. Aún no se ha revelado la fecha del funeral o la ceremonia de recordación. Hoy llevarán su cuerpo en procesión desde el hospital hasta la oficina forense. El agente tenía cinco años en la policía de Miami-Dade.

4.- Un tren de la línea Brightline impactó el jueves una SUV que estaba sobre las vías con las puertas abiertas en el paso de Biscayne Boulevard con la calle 141 del noreste. Afortunadamente, no había personas dentro del vehículo y no se reportaron heridos. No está claro si el vehículo quedó atascado en los rieles o si intentaba adelantarse al tren.

5.- Momentos de pánico se vivieron en un vecindario de Cutler Bay, cuando una patrulla de la policía, con la sirena a todo volumen, se estrelló contra una casa en la que había varias personas. La policía de Miami-Dade dijo que el oficial estaba en horas de servicio cuando chocó y respondía a una emergencia. La familia debe evacuar el inmueble, pues la estructura no es segura.