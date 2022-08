Hoy es martes 16 de agosto y estas son las principales noticias del día:

1.- Hoy reabre el llamado "Puente de la Discordia", que une a Hialeah con Miami Lakes sobre la autopista I-75, a la altura de la calle 170. El puente ha estado cerrado durante casi 40 años, en medio de disputas legales, El otro puente, el de la calle 154, no será reabierto antes de 10 años.

2.- Algunos residentes de Florida recibirán un cheque enviado por el gobierno del estado. Califican los padres adoptivos, temporales o en programas de asistencia estatal. También, las familias que reciben dinero efectivo del gobierno. Recibirán $450 por cada hijo que sea elegible. Para más información, llame al teléfono 1-850-300-4323.

3.- Le amputaron parte de una pierna a un niño de 10 años, atacado por un tiburón en los Cayos de la Florida. El niño buceaba con snorkel unto a su familia cerca de un arrecife cuando fue mordido justo debajo de la rodilla. Al parecer, se trató de un tiburón toro de dos metros y medio. En el hospital de niños Nicklaus de Miami tuvieron que hacer la amputación para salvarle la vida.

4.- Los cruceros Carnival tendrán nuevos protocolos para el COVID-19 a partier del 6 de septiembre. A los vacunados no se les va a exigir una prueba negativa antes de abordar. Los pasajeros no vacunados pueden navegar y ya no están obligados a solicitar una exención de vacunación, pero deben presentar una prueba negativa, tomada tres días antes del viaje.

5.- A una semana de las elecciones primarias del 23 de agosto, ya muchos electores han votado por correo o físicamente. Según la División de Elecciones de la Florida, más de un millón de boletas ya fueron enviadas por correo y más de 156 ,000 personas han votado en persona. La votación anticipada en Miami-Dade, Broward y Palm Beach finaliza el domingo.