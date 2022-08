Hoy es miércoles 10 de agosto y estas son las principales noticias del día:

1.- Un juez de Broward le negó la posibilidad de demanda a la familia de Frank Ordóñez, el chofer de UPS que en el 2019 murió en el fuego cruzado entre la policía y los delincuentes que lo habían secuestrado en su camión. El juez determinó que no se puede demandar a la policía de Broward, Miami-Dade y otras agencias, debido a una figura llamada "inmunidad soberana".

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

2.- Enfrenta cargos Lenin Sánchez, el hombre que que amenazó a otro con un cuchillo dentro de un gimnasio LA Fitness, en Kendall. El acusado fue arrestado en el estacionamiento del gimnasio. Sánchez, de 57 años, compareció en corte, donde enfrenta un cargo de asalto agravado con un arma mortal.

3.- Arrestaron a un hombre acusado de atacar, secuestrar y abusar sexualmente de su ex pareja. Yonnier Luaces Rossell, de 39 años, golpeó a su ex novia en la lavandería en que trabaja y la obligó a entrar a su auto, amenazándola con una pistola. Luego la llevó a su casa, donde la habría violado. Testigos dicen que no era la primera vez que abusaba de ella.

4.- La policía identificó al conductor de un vehículo que causó la muerte de un peatón el 23 de mayo en Biscayne Boulevard y la calle 114 del noreste de Miami. La policía identificó a Sean Michael McEvoy, de 30 años, y pide ayuda del público para ubicarlo. Si sabe algo se le recomienda ponerse en contacto de inmediato con las autoridades.

5.- El distrito 10 de Miami-Dade está próximo a elegir un nuevo comisionado. Y una candidata ha sorprendido por su audaz y singular estrategia para captar la atención de los votantes. La cubanoamericana Martha Bueno abrió una cuenta en la página de contenido para adultos "Only Fans", para hablar de una forma diferente sobre la corrupción y la suciedad en la política.