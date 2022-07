Hoy es martes 26 de julio y estas son las principales noticias del día:

1.- Continúa tras las rejas una pareja de Turquía, acusada de dejar a su hijo de dos años solo, dentro de un carro apagado y con las ventanillas abiertas. Lo dejaron allí, mientras ellos departían en el bar del hotel Clevelander de Miami Beach. Osman Karatas, de 33 años, y Sevda Karatas, de 32, intentaron llevar al pequeño al bar, pero el guardia los rechazó. El niño está en buenas condiciones.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

2.- Pide justicia la familia del hombre de 67 años que fue asesinado el viernes en Coral Gables en medio de un robo a mano armada. Dos sujetos lo interceptaron para robarle el dinero en efectivo que llevaba en unos sobres. Según el reporte, Gary Ragin, de 18 años, le apuntó con un arma y le quitó un sobre, pero, el otro cogió la pistola y le disparó antes que pudiera sacar el segundo sobre.

3.- Identificaron al hombre del suroeste de Miami-Dade acusado de matar de un tiro a su inquilino, mientras compartían en la casa. Samuel Omar González, de 34 años, estaba con su pareja en el patio de la casa, cuando comenzó a discutir con la víctima, a quien habría abofeteado. Luego buscó un arma y habría ido hasta el cuarto de la víctima, a quien le disparó en la cabeza.

4.- Un jurado encontró no culpable al policía de Broward despedido tras el rudo arresto de un adolescente en 2019. Un video muestra al oficial Chris Krickovich sobre la espalda de Deluca Rolle, de 15 años, empujando su cabeza contra el pavimento. El jurado acogió la versión de la policía, que dijo que el arresto estuvo acorde con su entrenamiento, que no hubo exceso de fuerza y que no hubo delito.

5.- La viruela del mono ya fue declarada una emergencia de salud pública global por la Organización Mundial de la Salud. De los 17 mil casos en todo el mundo, 263 están en la Florida: 131 en Broward y 73 en Miami-Dade. Pero ya hay vacunas disponibles y para citas en Miami-Dade, puede ingresar a miamidade.floridahealth.gov y en Broward, puede agendar su cita para una vacuna a vaccineappointmentbroward.com.