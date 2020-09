Hoy es miércoles 9 de septiembre y estas son las principales noticias del día:

1.- Los distritos escolares de Miami-Dade y Broward anunciaron que estudian una fecha para el regreso a clases presenciales. En Miami-Dade hoy habrá una reunión de la junta escolar mientras en Broward la reapertura sería el próximo mes, si continúa la tendencia a la baja en los contagios de COVID-19.

2.- El gobernador Ron DeSantis anunció el inicio del pago de los $300 semanales de ayuda federal por desempleo. No es necesario aplicar pero para ser elegible, debe cumplir ciertos requisitos, entre ellos, demostrar que está desempleado o parcialmente desempleado por la pandemia. Los pagos se harán mediante depósito directo o cheque.

3.- Más aerolíneas están reanudando sus vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Virgin Atlantic, Aerolíneas Argentinas y Copa retomaron operaciones tras haber reducido sus vuelos a principos de año por la pandemia. Con estas, ya son 19 la líneas aéreas que operan desde Miami, incluyendo a American Airlines, Delta , Frontier y Latam.

4.- La ciudad de Hialeah anunció la apertura de un nuevo centro de pruebas de coronavirus en el Parque Goodlet, que abre hoy miércoles, mañana jueves y todos los martes, miércoles y jueves del mes de septiembre. Se realizarán pruebas de coronavirus y anticuerpos a 100 personas por día que sean residentes de Hialeah.

5.- Kim Kardashian anunció que su reality show "Keeping Up With The Kardashians" ha llegado a su fin. La empresaria dijo que fue una decisión difícil, pero que era hora de despedirse luego de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas.

Para más noticias visita Telemundo51.com