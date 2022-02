Las 5 del 51

Hoy es jueves 17 de febrero y estas son las principales noticias del día:

1.- Un tiroteo frente a una casa dejó una persona muerta y tres heridas. Ocurrió en la calle 100 y la 21 court del noroeste de Miami-Dade. Tres sospechosos se bajaron de un vehículo y tras correr hasta la casa de las víctimas les dispararon con fusiles de asalto. Se hicieron al menos 80 disparos. La policía dice que hubo dos vehículos involucrados, uno blanco y otro negro.

2.- Una conductora cayó en su auto Chevrolet Camaro a un canal en Pompano Beach. Viajaba con una bebé, que sobrevivió al choque, pero ella murió. La policía dice que la mujer, que era la madrina de la niña, presentaba varios impactos de bala. Un transeúnte las sacó del agua y esperó a las autoridades. La bebé está reunida a esta hora con su familia y se encuentra en buen estado.

3.- Fue aplazado para el 4 de abril el proceso para dictar sentencia contra el autor confeso de la masacre de Parkland. En esa fecha, comenzará la selección del jurado, que decidirá si Nikolas Cruz merece cadena perpetua o la pena de muerte. Cruz se declaró culpable de todos los cargos, por la muerte de 17 personas y las heridas que causó a otras 17 el día de San Valentin de 2018.

4.- Crece la preocupación por el delicado estado de salud del artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. El Movimiento San Isidro dice que está muy delgado y no puede hablar, pero que no quiere morir sino vivir en condiciones de libertad. Su familia no ha sido informada de su estado y se ignora si tiene atención médica o si ya su cuerpo sufre daños irreversibles.

5.- Si busca empleo, el restaurante "Margaritaville" ofrece más de 115 posiciones para su nueva locación, en el Bayside Marketplace de Miami, donde espera abrir en el mes de marzo. Ofrece empleos de tiempo completo y medio tiempo para cocineros, recepcionistas, meseros y personal de servicio. Se puede aplicar en persona, el 22 y 23 de febrero, en el hotel Holiday Inn, de Biscayne Boulevard.