Hoy es jueves 27 de agosto y estas son las principales noticias del día:

1.- Un hombre perdió la vida en Opa-locka, en un aparente caso de ira en la carretera. Al parecer dos conductores discutieron en la intersección de la calle 135 y la avenida 42 del noroeste. Según las autoridades, el sospechoso podría ser un chofer de Uber, que le disparó a la víctima, quien manejó unas 3 millas hasta una de las entradas del parque Amelia Earhart.

2.- La policía de Broward busca un vehículo que podría estar vinculado con el tiroteo que el sábado dejó dos personas muertas en Hollywood. Las víctimas, un hombre y una mujer, fueron halladas con heridas de bala en el 2600 de Fletcher Court. Alcanzaron a ser llevadas a un hospital, donde murieron por la gravedad de sus heridas. Hasta el momento se ignora el móvil del crimen.

3.- Anoche partieron hacia Louisiana 45 miembros de la "Task Force 3" de los bomberos de Miami, para apoyar en las tareas de rescate tras el impacto del huracán Laura que va dejando inundaciones, apagones y daños a miles de hogares. Es una brigada de bomberos, paramédicos, ingenieros, perros de rescate y médicos. Llevan generadores de electricidad, camiones y botes especializados.

4.- Los CDC han relajado sus recomendaciones sobre las pruebas de COVID-19. Quienes estuvieron cerca de pacientes positivos, por al menos 15 minutos, no necesitan un test si no tienen síntomas ni condiciones preexistentes. En casos confirmados, no necesitan un segundo examen tras 10 días de los primeros síntomas y 24 horas desde que que dejaron de sentirlos sin la ayuda de medicamentos.

5.- Los parques de atracciones de la Florida son algunos de los lugares más seguros para visitar durante la pandemia. El gobernador Ron DeSantis afirmó que en el caso de Universal Studios, que pertenece a la misma compañía de Telemundo y NBC, la reapertura ha sido una historia de éxito porque ha podido contratar de nuevo a alrededor del 90 por ciento de su fuerza laboral.

