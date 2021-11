Hoy es jueves 18 de noviembre y estas son las principales noticias del día:

1.- Yunior García Aguilera, uno de los convocantes a la marcha del lunes en Cuba, dijo desde España que salió de la isla por presiones del régimen y temor por su vida. Mencionó la campaña de acoso físico y mediático que sufrió en los días anteriores al 15 de noviembre.

2.- Divulgaron nuevas imágenes del tiroteo en el Aventura Mall que dejó cinco heridos el 8 de mayo. El video se conoce al día siguiente del arresto de un segundo involucrado, identificado como Norman Pickens, a quien se le ve recogiendo sus compras antes de salir corriendo. Pickens está acusado de tres cargos de intento de asesinato.

3.- Fue rescatado un hombre de Miami reportado como desaparecido el lunes. Pero ahora Juan Evelio Ferrer González podría ser acusado de tráfico humano, pues se confirmó que el domingo salió desde Bimini, Bahamas, con su hijastro, que no es residente de Estados Unidos. Los encontraron cerca de Jupiter, sin combustible.

4.- En condición estable se encuentra la niña de 9 años herida en un tiroteo en el Don Shula Expressway. Según el reporte, un Ford Mustang blanco se acercó al auto en el que la pequeña iba con su padre y disparó por el lado del conductor y luego tres veces más, por el lado del pasajero. La pequeña está internada en el hospital Kendall Regional.

5.- Shawn Mendes y Camila Cabello revelaron el fin de su noviazgo. Los artistas aseguraron que mantendrán una relación de amistad. Camila Cabello y Shawn Mendes se conocieron en el 2015, durante la grabación del tema 'I know what you did last summer', en la cual colaboraron.