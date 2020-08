Hoy es lunes 24 de agosto y estas son las principales noticias del día:

1. A partir de mañana, padres de familia y estudiantes podrán ingresar a la página del distrito escolar de Miami-Dade, para aclarar sus dudas con respecto al nuevo año escolar. Se realizarán sesiones virtuales a las 5 y media de la tarde que cubrirán hasta 60 temas y estarán en tres idiomas. Para más detalles visite esta página.

2. Hoy comienza la Convención Nacional Republicana sin citas presenciales ni aglomeraciones. Durará cuatro días y será virtual. Hoy participarán la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, Andrew Pollack, cuya hija fue asesinada en el tiroteo de la escuela de Parkland, y el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr.

3. No todas las algas en la Bahía de Biscayne son tóxicas, concluyeron expertos que las que las estuvieron analizando. También, dijeron que esas especies no son desconocidas pues también se reportaron en el 2013. Y aunque no producen toxinas, las autoridades recomiendan no comer ningún pescado o marisco que provenga de esas aguas.

4. Las autoridades encontraron un cuerpo que coincide con la descripción del hombre que desapareció mientras montaba una tabla de remo cerca de Key Biscayne. La policía no ha dado detalles debido a que el caso está bajo investigación. La esposa de Douglas Telam, de 57 años, informó que no sabía nada de él desde el viernes en la mañana.

5. La imagen de Bad Bunny estará en unas paletas de helado tras unirse a la compañía puertorriqueña Señor Paleta, para el lanzamiento de una edición limitada de tres helados inspirados en el cantante. La primera tiene la forma de la cara del artista, la segunda de conejo y la tercera una calavera.

