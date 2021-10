Hoy es martes 19 de octubre y estas son las principales noticias del día:

1.- En la cárcel de Broward amanece el joven acusado de matar a tiros a un policía de Hollywood. Jason Banegas, de 18 años, baleó al oficial Yandy Chirino, de 28 años, quien fue llevado al hospital Memorial Regional, donde murió. Banegas enfrentaría cargos de asesinato en primer grado y robo a mano armada.

2.- El ex jefe de la policía de Miami, Arturo Acevedo, rompió el silencio sobre su despido, dijo que no buscaba reformas específicas en la policía y que no se dará por vencido. Ahora la administración parece apostar por Manny Morales, un veterano que supervisaba a más de 800 miembros de patrullas y operaciones especiales y fue finalista para el cargo antes de que Acevedo fuera contratado.

3.- Las familias de las 52 personas muertas, heridas o traumatizadas por la masacre de Parkland llegaron a un acuerdo de $25 millones con el distrito escolar de Broward, por la supuesta negligencia que permitió el tiroteo. El acuerdo establece pagos mayores para las familias de las 17 víctimas mortales y otros pagos para 16 de los 17 heridos, y 19 con trauma severo.

4.- La ciudad de Miami anunció un proyecto de viviendas asequibles en La Pequeña Habana. El proyecto 'Patria y Vida' constará de 104 unidades de vivienda, 72 de ellas serán apartamentos de una habitación y 32 de dos habitaciones. Se construirán en un terreno de la ciudad en el 1251 de la calle 7 del suroeste.

5.- YouTube retiró de su plataforma el video musical 'Perra', de J Balvin, que ha sido criticado por escenas que han sido calificadas como racistas y misóginas. El video muestra a modelos con nariz y orejas de perro, amarradas por correas y siguiendo a Balvin avanza como su dueño. La vicepresidenta de Colombia manifestó que la letra vulnera los derechos de las mujeres.