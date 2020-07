Hoy es jueves 9 de julio y éstas son las principales noticias del día:

1.- Los casos de COVID-19 en el sur de la Florida han generado una alerta en el sistema de salud de Miami-Dade, el condado más afectado, con casi 54 mil casos positivos, seguido de Broward, con cerca de 24 mil contagios. Las unidades de cuidados intensivos de hospitales como el Jackson Memorial están alcanzando su máxima capacidad, mientras que otros centros hospitalarios ya no pueden aceptar nuevos pacientes.

2.- Desde hoy en Miami-Dade los restaurantes sólo podrán servir comida en mesas al aire libre, con distanciamiento y 4 personas por mesa. En Broward los restaurantes no cerrarán, podrán continuar con el servicio interno con 6 personas por mesas pero de no cumplir las normas, podrían cerrarlos de 24 a 72 horas, la medida inicia mañana a las 12 :01 a.m. y el toque de queda a las 10:00 p.m.

3.- El distrito escolar de Miami-Dade extendió el plazo para votar sobre la preferencia de estudio de sus hijos, si quiere que sea a distancia o presencial. Los padres tendrán hasta el 15 de julio para votar por los 3 modelos de aprendizaje propuestos y podrá hacerlo en la página del distrito o si prefiere, a través de la aplicación móvil de la institución.

4.- El IRS comunicó que la fecha límite para declarar los impuestos es el15 de julio, pero quienes no puedan, podrán solicitar una prórroga hasta el 15 de octubre presentando el formulario 48-68, antes del 15 de julio. El IRS insta a quienes deben impuestos, incluso si tienen prórroga de presentación, a pagar lo que puedan antes de esta fecha, para evitar multas e intereses.

5.- La actriz y cantante puertorriqueña, Naya Rivera, conocida por su papel en la la serie musical Glee se encuentra desaparecida desde ayer. Las autoridades la están buscando con helicópteros, drones y equipos de buceo, desde el mismo momento de recibir el reporte de un niño solo en un bote, que resultó ser su pequeño hijo de cuatro años. Al parecer, salió a nadar y no regresó.

