Hoy es martes 11 de agosto y estas son las principales noticias del día:

1.- Una tragedia estremeció a un vecindario de Davie cuando un hombre, no identificado, mató a su hija de 11 años y luego se suicidó. De acuerdo con la madre, el incidente ocurrió en una de las habitaciones de la casa mientras ella cocinaba. Al parecer, la niña tenía una enfermedad terminal.

2.- El 14 de agosto se vence el plazo para aplicar al programa de prevención de desalojos de la Ciudad de Miami. Quienes tengan la necesidad de esta asistencia deben cumplir ciertos requisitos para calificar como tener copia de contrato de renta, prueba de pérdida de empleo o reducción de ingresos, identificación con foto, entre otros.

3.- Salió a la luz un video de la policía de Key West, que muestra a uno de sus oficiales esposando a un niño de 8 años que, aparentemente, le pegó a una de sus maestras. La grabación, de diciembre del 2018, fue publicada por un bufete que no aclaró si presentó una demanda. La policía de Key West afirmó que el agente actuó correctamente.

4.- Abrió un nuevo centro de pruebas gratuitas de coronavirus en Miami-Dade al que puede acudir a pie, pero estará abierto solo por dos días. Estará localizado en el pabellón del Tamiami Fair Grounds, en Coral Way y la avenida 107 del suroeste. Abrirá martes y miércoles de 9 a.m. a 5 p.m. No se necesita una cita previa pero debe debe tener al menos 18 años de edad.

5.- Google Maps estará ahora disponible en la nueva versión de la aplicación Apple Carplay, que conecta su teléfono con la pantalla de información de su auto. Anteriormente los usuarios debían usar Google Maps por separado o utilizar el programa de mapas de Apple. Carplay permite ver algunas aplicaciones, hacer llamadas telefónicas, hablar con Siri y más.

