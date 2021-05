Hoy es jueves 20 de mayo y estas son las principales noticias del día:

1.- Un tiroteo en Opa-locka dejó dos personas heridas, una de ellas un adolescente de 15 años que fue aerotransportado al hospital Jackson en condición crítica. Además, un hombre sufrió impactos de bala en una rodilla y la espalda. Según la policía, se trató de balas perdidas que entraron a un apartamento.

2.- Un hombre de Doral está en la cárcel sin derecho a fianza, acusado de abusar sexualmente de su sobrina de 10 años. Según la policía, la menor contó que su tío la tocó indebidamente desde que ella tenía 7 años. En una ocasión, la agresión ocurrió frente al hermano de la niña, en su cuarto.

3.- Los inquilinos atrasados en el pago de la renta debido a la pandemia ahora pueden solicitar asistencia a través del estado de Florida. Usted puede presentar su solicitud en esta página o llamar al (833) 493-0594. Si es aceptado, podrá obtener ayuda para el pago de hasta 12 meses de alquiler y servicios públicos vencidos.

4.- La legislatura de Florida aprobó ayer las apuestas deportivas a partir del 15 de octubre, luego que la Cámara de Representantes ratificó el acuerdo con los seminole, que traerá unos $500 millones al año en ingresos al estado. Sin embargo, todavía necesita la aprobación federal y se esperan demandas.

5.- La actriz Sara Ramírez interpretará a un personaje latino, no binario, en la secuela de la popular serie 'Sex and the City'. La elección de Ramírez se conoce después de que varios medios informaran que la serie buscaba reflejar la diversidad. La serie contará con 10 episodios de media hora y empezará a grabarse en Nueva York este verano.