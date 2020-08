Hoy es martes 4 de agosto y estas son las principales noticias del día:

1.- El gobernador Ron DeSantis anunció que desde hoy comenzarán a realizarse pruebas rápidas de antígenos para detectar el coronavirus en el sur de la Florida. Se harán en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens y en el Marlins Park, solamente para personas con síntomas o mayores de 65 años. Los asintomáticos podrán hacerse la prueba PCR, que analiza la molécula del virus.

2.- El programa de prevención de desalojo de Miami proveerá hasta $3,500 a familias elegibles que rentan propiedades en la ciudad. Deben estar por debajo o dentro del 80 por ciento de ingresos medios para los estatutos de la municipalidad y haber perdido ingresos después del 1 de marzo por la crisis del COVID- 19. Si está interesado, aquí tiene todos los detalles.

3.- Desde este viernes comienza el fin de semana libre de impuestos en artículos escolares. Estarán exentos de impuestos artículos como: carpetas, calculadoras y libretas. También la ropa por debajo de $60 dólares y las computadoras de menos de $1,000. La promoción termina el domingo 9 de agosto. Mira aquí la lista completa de artículos elegibles.

4.- Los estudiantes de las escuelas públicas de Miami-Dade deberán tener sus vacunas al día antes de iniciar el próximo año escolar, aunque sea de forma virtual. El condado insta a padres o encargados a verificar si sus hijos están vacunados pues es importante protegerlos de enfermedades.

5.- Un restaurante está dando de qué hablar luego de contratar a un mesero, lo que no tendría nada de particular si no fuese porque es un robot y, además, un camarero muy eficiente que reduce la interacción entre los comensales y los trabajadores. Y como los clientes quieren saber cómo es ser atendido por un robot, eso representa un atractivo adicional.

