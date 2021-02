Hoy es jueves 25 de febrero y estas son las principales noticias del día:

1.- La vacuna de Johnson & Johnson, que sólo requiere una dosis, podría ser aprobada mañana mismo en Estados Unidos. Mientras tanto, el tratamiento de anticuerpos monoclonales sigue salvando vidas en hospitales de nuestra área, como el Baptist, Jackson Memorial, Broward Health y Larkin.

2.- Ante el inicio del Spring Break, las autoridades de Miami-Dade y Broward aumentarán las restricciones y seguridad para evitar delitos violentos. A las playas no se podrá entrar con inflables, instalar carpas ni mesas, tampoco poner música a todo volumen, tener neveras, envases de vidrio o bebidas alcohólicas.

3.- Una persecución policial terminó ayer con un hombre arrestado en la rampa de la autopista I-95 cerca de la calle 103 en Miami-Dade. Al parecer, el sospechoso conducía un auto azul que había sido robado e intentó escapar. Uno de los oficiales que participaron en la persecución chocó intencionalmente con un camión para impedirlo. Por fortuna, no hubo heridos.

4.- Presentaron una mascarilla que es capaz de eliminar cualquier virus que entre en contacto con ella. Fue desarrollada por la empresa francesa BioSerenity y, según los expertos, es 99.9 por ciento efectiva. Próximamente comenzarán a venderlas desde 50 centavos y la idea es que los profesionales médicos sean los primeros en utilizarla.

5.- La popular página de Instagram 'Only in Dade' ya tiene un día especial para celebrar. El alcalde de Miami, Francis Suárez, declaró el 5 de marzo como el Día de 'Only in Dade'. Quienes quieran celebrarlo, pueden pasar ese día por 'The Wharf Miami', en auto o en bote. La embarcación con la mejor decoración ganará un premio.