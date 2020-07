Hoy es lunes 27 de julio y estas son las principales noticias del día:

1.- El superintendente escolar de Miami-Dade dijo que el regreso a clases de forma presencial podría demorarse por el coronavirus. Alberto Carvalho señaló que la decisión de reabrir las escuelas cinco días a la semana depende de una mejoría de las condiciones de salud locales. Una encuesta reveló que 51 por ciento de padres de familia quiere clases a distancia y 49 por ciento las quiere presenciales.

2.- Vecinos de Hialeah están protestando contra una funeraria por la aparente existencia de un contenedor con cadáveres afuera de sus instalaciones. Una representante de la empresa dijo que el contenedor no representa riesgo y que añadieron protecciones adicionales para garantizar la seguridad y el bienestar de todos.

3.- Los casinos de los seminole en Florida han implementado estrategias sanitarias más severas para evitar contagios del coronavirus. Prohibirá a clientes caminar en espacios públicos sin protección facial y, cuando estén bebiendo, comiendo o fumando, deberán estar en un sólo sitio, manteniendo la distancia física. En sus cinco casinos tendrán personal dedicado al cumplimiento de estas y otras medidas.

4.- La Casa de Moneda de Estados Unidos está pidiendo ayuda a los consumidores para que paguen en efectivo la cantidad exacta de sus compras, pues debido a la pandemia hay baja circulación de monedas y algunos negocios tienen dificultades para dar el cambio.

5.- El grupo ABBA lanzará cinco nuevos temas en el 2021, año en que la mítica banda sueca espera hacer su gira holográfica. Entre los cinco temas estarán los ya anunciados 'I still have faith in you' y 'Don't shut me down', el primer material de ABBA en 35 años. La gira holográfica mostrará a los cuatro integrantes en su juventud, evocando el espíritu de los años 70.

