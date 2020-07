Hoy es viernes 24 de julio y estas son las principales noticias del día:

1.- El sur de la Florida ya cuenta con cinco nuevos centros de prueba para detectar el coronavirus. El jueves se inauguró uno de ellos en el Miami Dade County Auditorium, el primer centro de pruebas en la ciudad disponible para niños. El centro ofrece pruebas gratuitas para adultos y menores de 5 años en adelante, con o sin síntomas.

2.- El regreso a clases en otoño sigue creando preocupación en muchos padres y maestros, aunque los CDC han dicho que los niños no son un riesgo a la hora de un posible contagio de COVID-19. Los CDC anunciaron guías para la reapertura de escuelas, con distanciamiento físico, cobertura facial y medidas de desinfección.

3.- Luego de semanas de intensas negociaciones, senadores republicanos llegaron a un acuerdo con la Casa Blanca sobre el nuevo paquete de ayuda económica, que incluye $16,000 millones en fondos para pruebas de coronavirus y $70,000 millones para la reapertura de las escuelas. Sin embargo, los demócratas ya anunciaron su oposición.

4.- ¡Si no tiene mascarilla, no puede viajar! Así lo advierten las aerolíneas Southwest y American Airlines, que informaron que no habrá excepciones. Los pasajeros mayores de 2 años, incluso si tienen alguna condición médica, deben usarlas desde que lleguen hasta que se vayan del aeropuerto. Southwest comenzará a aplicar esta política el 27 de julio y American el 29.

5.- Este domingo regresa "La Voz" para su tan esperada ronda final. Esta etapa será de impacto, porque los coaches se retarán unos a otros con miembros de sus equipos y usted será el encargado de decidir quién será el ganador de $200,000. No lo olvide, domingo 26 de julio a las 9 de la noche.

