Hoy es viernes 23 de mayo y estas son las principales noticias del día:

1.- Un oficial de policía, que dirigía el tránsito, disparó contra un vehículo frente al Bayfront Park, tras un enfrentamiento que está bajo investigación. El oficial resultó con heridas leves, mientras el hombre está en condición crítica, pero estable en el hospital. El tiroteo ocurrió mientras se celebraba el Best of the Best, el festival de música caribeña más grande de Norteamérica.

2.- Un vehículo se estrelló contra un restaurante Wendy's en Oakland Park. Las empleadas se preparaban para abrir en el 1014 de East Comercial Boulevard, cuando el auto atravesó la pared, hasta quedar dentro del negocio. Los bomberos señalaron que sólo la conductora recibió heridas leves y no quiso ir al hospital. Según la policía se trataría de un de empleada del local.

3.- La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) reveló detalles de la colisión entre un camión cisterna y un autobús que terminó en una explosión en la autopista I-595 en Davie. El camión circulaba en dirección oeste a la altura de la avenida 136 cuando rozó a un autobús de tránsito del condado Broward que se encontraba desocupado en el carril de emergencia y se incendió. El conductor del camión cisterna fue transportado en condición estable al hospital por quemaduras leves.

4.- El chavismo se adjudica una amplia victoria en las elecciones legislativas y regionales de Venezuela ante el boicot de la mayoría de la oposición. Sólo el 42% de la población acudió a votar. El Consejo Nacional Electoral dio al partido oficialista más del 80% de los votos y 23 de los 24 puestos a gobernadores regionales. El primer diputado del país, fue Nicolás Maduro hijo. La segunda más votada, Cilia Flores, esposa del gobernante.

5.- Los expertos consideran Memorial Day como una oportunidad para ahorrar dinero en compras como un aire acondicionado nuevo o ventiladores, suministros de jardinería, herramientas, equipos para el cuidado del césped y para proyectos de mejoras para el hogar. También recomiendan aprovechar las ofertas de ropa de verano, con descuentos en trajes de baño, vestidos ligeros, pantalones cortos y sandalias.