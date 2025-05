Hoy es martes 20 de mayo y estas son las principales noticias del día:

1.- Momento de incertidumbre y preocupación esta mañana para 350 mil venezolanos en Estados Unidos, que podrían enfrentar el riesgo de deportación. Luego que ayer, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del gobierno del presidente Trump en su esfuerzo por revocar el Estatus de Protección Temporal, que había sido extendido por la administración Biden.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

2.- Alrededor de 200 familias permanecen en el parque de casas móviles Li’l Abner en Sweetwater, pese a que esta medianoche venció el plazo para el desalojo final. Aunque los vecinos fueron notificados hace 6 meses, muchos se rehúsan a abandonar su hogar y han entablado demandas en corte. Los propietarios del terreno planean construir un complejo de apartamentos en el área.

3.- Una joven de 19 años murió tras un tiroteo en un dúplex alquilado a través de Airbnb, en Fort Lauderdale. Según la policía, una discusión entre varios adultos derivó ayer en una pelea que terminó en disparos. La víctima, identificada como Myrah Zeigler, fue hallada herida en la calle y fue llevada al hospital, donde falleció poco después.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

4.- Juansette Sabrina Green, una enfermera de Miami de 54 años, está detenida sin derecho a fianza acusada de homicidio agravado a una persona anciana o deshabilitada. Según el reporte, la madre de Green había sido llevada el Northshore Medical Center por problemas respiratorios y su salud se deterioró al punto que fue entubada. Testigos dicen que la hija le quitó el tubo y dijo que quería que su madre se fuera en paz.

5.- Y hoy es la feria de recursos y ayuda para adultos mayores organizada por la junta asesora de asuntos de la tercera edad del condado Miami-Dade. Tendrá lugar de 10 a.m. a 2 p.m. En Milander Center for Arts and Entertainment, 4800 Palm Avenue, Hialeah. Puede registrarse. Habrá expositores, organizaciones locales y proveedores de servicios dedicados a apoyar el bienestar y la independencia de las personas de la tercera edad.