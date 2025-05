Hoy es lunes 12 de mayo y estas son las principales noticias del día:

1.- La policía de Fort Lauderdale investiga un tiroteo registrado esta madrugada en las inmediaciones del Lounge 8IV Bar & Grill, ubicado en la 1000 Marina Mile Boulevard. Reportes preliminares hablan de dos sospechosos detenidos.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

2.- La policía confirmó una víctima mortal en la colisión entre dos vehículos que terminó con uno de ellos en llamas. El accidente se registró en la intersección de la calle Sheridan y la avenida 40 del norte en Hollywood. El conductor del vehículo que se incendió no pudo salir del coche y falleció en el lugar, el resto de los heridos fueron llevados al memorial regional hospital.

3.- Debe comparecer en corte este lunes Zachary Perez de 42 años, acusado de abusar de su hijastro de 6 años. Según la policía, el hombre le colocó al menor un collar para perros en el cuello y lo pateó en el estómago, además de golpearlo con una rama de un árbol durante dos días. Enfrenta cargos por abuso contra un menor, y daño corporal, entre otros.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

4.- El presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para reducir el precio de los medicamentos. Se trata de los que se venden con receta médica y otros productos farmacéuticos. Según dijo en su cuanta de X, los precios se reducirán, casi de inmediato, entre un 30% y un 80%.

5.- León XIV se presentó esta mañana ante los periodistas en el aula Pablo VI, en Roma. El primer pontífice norteamericano de la historia invitó a los periodistas a “realizar una comunicación diferente, que no busque el consenso a toda costa, que no se vista de palabras agresivas, que no adopte el modelo de la competencia, que nunca separe la búsqueda de la verdad del amor"