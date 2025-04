Hoy es viernes 11 de abril y estas son las principales noticias del día:

1.- Una jueza federal impedirá que el gobierno expulse a miles de beneficiarios del parole humanitario a fin de mes. La orden oficial se espera pronto y daría un alivio temporal a más de 500 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que podrían quedarse en EE.UU. más allá del 24 de abril.

2.- En Miami detuvieron a la exjueza cubana Juana Orquídea Acanda Rodríguez, acusada de ocultar durante su proceso migratorio, sus vínculos con el partido comunista. La exjueza de 62 años entró a Estados Unidos en marzo de 2024, con una visa de inmigrante que le gestionó su hijo, que es ciudadano americano. Ahora, ella enfrenta cargos por fraude y tergiversación y está en proceso de deportación.

3.- Un helicóptero se estrelló ayer en el río Hudson, Nueva York, causando la muerte de las seis personas a bordo. Entre las víctimas estaban Agustín Escobar, presidente de Siemens España, su esposa Merce Camprubí, jefa de comercialización global de Siemens y sus tres hijos de 4, 5 y 11 años. La identidad del piloto fallecido aún no ha sido divulgada.

4.- El presidente Donald Trump, sugirió este jueves que su gobierno ofrecerá alivio migratorio a las personas indocumentadas que trabajan en el campo y en hoteles. Durante una reunión con su gabinete dijo: "vamos a frenarnos un poco para ellos y luego vamos, en última instancia, a traerlos de vuelta permitiendo que regresen con visa.

5.- Y el precio del caviar de pollo o huevos, no baja a pesar de que no hay nuevos reportes de gripe aviar. El pasado mes de marzo, alcanzaron una media de 6 dólares con 23 centavos la docena y no se prevé un cambio en los próximos días. Los expertos dicen que habrá una mayor demanda de huevos por la celebración de la pascua, que será el próximo 20 de abril.