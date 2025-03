Hoy es lunes 31de marzo y estas son las principales noticias del día:

1. Avanza la investigación del hecho que derivó en la muerte de dos hombres baleados en un autobús del transporte público de Miami-Dade. Fue alrededor de las tres de la madrugada del domingo, en la calle 183 y la avenida séptima, en Miami Gardens. La policía dice que hubo un incidente a bordo y el chofer disparó. El hombre ahora está bajo custodia.

2. Estuvo en corte el hombre que saltó a un canal este fin de semana durante una persecución policial. Se llama Jandier Molina Arrieta y la policía de Miami Springs dijo que lanzaba piedras contra un letrero de la ciudad cuando un oficial lo vio, lo interceptó y el hombre saltó al canal en Okeechobee. Arrieta enfrenta varios cargos, entre ellos, agresión a un oficial de policía y resistencia violenta contra un oficial.

3. En una entrevista telefónica con NBC News, el presidente Trump no descartó buscar un tercer mandato y dijo que no “bromeaba”. Ante la pregunta sobre la posibilidad de que su actual vicepresidente se postule y después le ceda la presidencia, Trump dijo que esa es una manera, pero que no es la única. Agregó que aún hay un largo camino, porque es apenas el inicio de la administración. La enmienda 22 de la Constitución prohíbe un tercer mandato presidencial; sin embargo, el tema de otra elección para Trump es cada vez más recurrente.

4. Un avión con 175 migrantes deportados aterrizó este domingo en Caracas. Según el gobierno de Venezuela, la cifra es menor a la prevista debido a un “gran desorden” que tienen las autoridades estadounidenses. Entre los repatriados hay una persona que era requerida por la justicia de Venezuela, pero sin vinculación con el Tren de Aragua. Es el tercer grupo que llega en una semana.

5. El doctor Peter Marks, principal regulador de las vacunas en la Administración de Alimentos y Medicamentos, presentó su renuncia el viernes. En una carta que le envió a la comisionada en funciones de la FDA, le dijo que socavar la confianza en las vacunas es “irresponsable, dañino para la salud pública y un claro peligro para la salud, seguridad y protección de esta nación”. Una fuente al tanto de la decisión le confirmó a NBC News que a Marks lo forzaron a renunciar.