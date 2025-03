Hoy es miéroles 5 de marzo y estas son las principales noticias del día:

1.- El tema migratorio fue uno de tantos que abordó el presidente Trump en su mensaje al país frente al Congreso, donde además promocionó lo que ha hecho y lo que afirma hará durante su gobierno. Trump confirmó asimismo que el presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky le envió una nota diciendo que firmará el acuerdo de minerales con Estados Unidos, y que está listo para negociar. Dijo también que está tratando de revertir el daño económico y la corrupción que le dejó Biden. El presidente afirmó que está drenando el pantano y que va a poner más dinero en los bolsillos de los estadounidenses.

2.- Hay preocupación en Miami-Dade tras el reporte de un caso de sarampión en una escuela pública. Se trata de un alumno del Miami Palmetto Senior High School. Los padres del plantel fueron notificados ayer y los funcionarios de la escuela dicen que no saben cuándo el menor dio positivo en la prueba de la enfermedad. Un profesional de la salud explicó que los síntomas del sarampión van desde tos, conjuntivitis, mucosidad, hasta las típicas manchas rojas en las membranas y piel.

3.- Agentes de Miami Gardens recibieron una alerta de tiroteo alrededor de las 8:25 de la noche del martes, en una gasolinera Exxon. Los equipos de rescate encontraron a los dos hombres con múltiples heridas de bala y los trasladaron a un centro de traumatología cercano. En cuanto al responsable del tiroteo, las autoridades han revelado que el agresor huyó del lugar con rumbo desconocido. La investigación sigue en marcha. Si tiene información de lo sucedido llame a la Línea de Alto al Crimen de Miami-Dade.

4.- La madre de una joven asesinada en diciembre en la I- 95, pide la pena máxima para el acusado del crimen de su hija. mientras sale a la luz un video grabado meses antes del asesinato donde se ve a Lorent Pion, un delincuente convicto de 29 años, peleando y golpeando a Nahomi Cittadini, de 22 años en Miami Beach. Cuatro meses después, la mujer fue hallada muerta en una rampa de la interestatal. Ahora el sospechoso enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado.

5.- Este 5 de marzo se celebra el día no oficial de Miami, ya que la fecha coincide el código del área 305. Por eso hay varios eventos como el Block Party de Only in Dade y Lincolns Beard a las 6 pm hasta la 1 am en la 7380 del suroeste y la calle 41. Fiestas en diversos locales de La Pequeña Habana y Wynwood como el de Cervecería La Tropical a las 3 pm. Habrá rifas, música y tragos gratis.