Hoy es jueves 13 de febrero y estas son las principales noticias del día:

1.- Un operativo policial conjunto entre agentes de la oficina del alguacil de Broward y la policía de Lauderhil, terminó e a tiros la noche de este miércoles. De acuerdo con el portavoz de la Oficina del Sheriff de Broward, el altercado se produjo a la altura de la cuadra 4100 del noroeste con la calle 21, cuando dos hombres armados se acercaron a los agentes. Uno de los dos sospechosos resultó herido mientras que el otro se dio a la fuga. Autoridades informan que se encontraron en el lugar varias armas de fuego.

2.- Un video que obtuvimos en exclusiva nos muestra el supuesto robo de una van a una mujer que repartía paquetes en Hollywood, en el condado Broward. Así ocurrió todo: la víctima, María Tosta, intentó detener a la ladrona mientras se llevaba el vehículo, pero cayó al suelo. Afortunadamente, un buen samaritano, escuchó sus gritos y actuó rápido. Siguió la camioneta lo que permitió que fuera recuperada. La policía arrestó a la sospechosa.

3.- La Oficina del Alguacil de Miami-Dade confirmó que una mujer denunció el hecho en el que está involucrado un hombre, mientras aparentemente, exhibe sus genitales cuando lo grababan, lo que fue publicado en redes sociales por 'Only in Dade'. El hombre mira directamente a la persona que lo graba y se expone. Sucedió en el Dollar Tree de la calle 103 y la avenida 13 del noroeste, en Miami-Dade. Según el gerente de la tienda el incidente fue entre dos clientes, y por el momento no hay información sobre el estado de esta investigación.

4.- Arrestaron a cuatro personas en relación con el asesinato de una joven de 20 años este fin de semana en el noroeste de Miami-Dade, entre ellas el novio de la víctima, Elijah Clark. Documentos del caso obtenidos por Telemundo 51 revelan detalles, como que la discusión que terminó en la mortal balacera se originó por 37 dólares, que la víctima habría transferido a una amiga desde la cuenta mancomunada. Elijah escapó de la escena, según la policía en el auto de su amigo Christopher Valdes, arrestado el lunes en Miramar. El presunto homicida fue localizado y arrestado en Houston Texas, junto a otras dos personas.

5.- La inflación creció más de lo esperado en enero y aumentó la presión sobre el presidente Trump por su promesa de bajar los precios. El índice de precios al consumidor subió 3% respecto al año pasado y refuerza el mensaje de la Reserva Federal de que no es el momento para subir las tasas de interés. La cifra se debe en parte al incremento de precios en la canasta básica, como los huevos, por ejemplo, la vivienda y el costo de la gasolina.