Hoy es viernes 7 de febrero y estas son las principales noticias del día:

1.- Por tercer día consecutivo, el Downtown de Miami es escena de un apuñalamiento, aunque no relacionados entre sí. Ocurrió cerca de una estación del Metromover y se trata de un hombre de 49 años del cual se desconoce la identidad. Testigos comentan que todo habría comenzado con una discusión entre él y otros dos sujetos, aunque aún no ha sido confirmado por la policía. Ocurrió la noche del jueves y por ahora se desconoce el estado de la víctima. Hay dos detenidos.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

2.- Esta madrugada se realizaron operaciones de rescate en dos canales, uno de ellos en Medley, sobre Ockeechoobe Road, donde esta madrugada, alrededor de las 4 a.m. cayó un vehículo. Sus ocupantes habrían logrado salir, pero uno de ellos fue transportado a un hospital. El accidente aún está bajo investigación. No muy lejos de ahí, en Doral, otro carro terminó sumergido, no hay reportes de víctimas ni heridos.

3.- Compareció en corte Yendry Espinoza, de 28 años, acusado de disparar accidentalmente contra una mujer en una vivienda de Hialeah. Ese accidente le costó la vida a la víctima que era novia del amigo. Él ahora enfrenta un cargo de homicidio involuntario y se le ha fijado una fianza de 15 mil dólares. Según testigos, Espinoza se acercó a la puerta con la pistola y fue cuando se le disparó, hiriendo mortalmente a la mujer. La fiscalía dice que ha estado cooperando con la policía.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

4.- El gobernador Ron DeSantis anunció que algunas aseguradoras reducirán sus primas en 2025 para contener el alto costo de los seguros de auto en Florida. Entre ellas, Geico, con un 10.5 por ciento, State Farm, un 6 por ciento y Progressive, un 8.1por ciento. Sin embargo, expertos advierten que esto no compensa la subida de los últimos años. Conducir en Florida sigue siendo más costoso que en cualquier otro estado.

5.- La autoridad de estacionamiento de Miami anuncio el lanzamiento de Parkmobile, una nueva opción de pago que estará disponible a partir del 3 de marzo junto a "Pay by phone", permitirá pagar su estacionamiento seleccionando el número de ubicación y el tiempo que necesitará. Los residentes de Miami pueden registrarse en la página web para recibir descuentos especiales.