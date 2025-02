Hoy es jueves 6 de febrero y estas son las principales noticias del día:

1.- La policía busca al sospecho de apuñar mortalmente a un hombre en el centro de Miami el miércoles por la tarde. Todo ocurrió en la acera de afuera del restaurante Cacique, ubicado en 112 de la calle West Flaglerr. El ataque se produjo solo un día después de otro ataque fatal con puñal en un Trolley en Biscayne Boulevard. En este último caso ya hay un detenido.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

2.- En West Park está en marcha la investigación de un presunto asesinato. Oficiales del alguacil de Broward llegaron hasta el lugar de un tiroteo que dejó a un hombre muerto. Sucedió anoche entre las 8 y 9 pm, cerca de la cuadra 4000 de Pembroke Road, a la espalda de un área comercial. Ahí localizaron a la víctima, que fue declarada muerta en el mismo lugar. Ya hay un detenido, pero la investigación continúa.

3.- El gobernador Ron DeSantis anunció que el 73% de los asegurados por Citizen Property Insurance en Miami-Dade experimentarán una disminución promedio de 6% en sus tarifas de seguro, además de reducciones de seguros de automóviles en todo el estado. Esto debido en parte al ingreso al mercado de nuevas compañías y acuerdos con Geico y State Farm entre otros. Aún no hay una fecha oficial para el cambio de las primas, pero podría se abril próximo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

4.- El alcalde de Hialeah renunciaría a su cargo y esto sucedería para incorporarse a una firma de cabildeo con sede en Washington DC, según publica el Miami Herald. La compaña es "The Southern Group" y le habría propuesto un paquete económico que supera el que recibe como alcalde. Además, tendrá un plus, o extra, para cubrir gastos vinculados al trabajo que desarrollará en la firma. Esteban Bovo no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema.

5.- El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció que aceptará de nuevo correo y paquetes enviados desde China y Hong Kong. Esta semana se había informado de una suspensión temporal, para ajustarse a los aranceles de diez por ciento que la administración Trump impuso a productos chinos, pero USPS y la Oficina de Aduanas anunciaron que diseñarán un mecanismo de cobro de las nuevas tarifas y que garantice la menor interrupción en el flujo de entrega de paquetes.