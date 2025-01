Hoy es martes 21 de enero y estas son las principales noticias del día:

1.- "Nuestra edad de oro acaba de comenzar": esas fueron las primeras palabras del discurso inaugural del presidente Donald Trump en una ceremonia histórica, en la rotonda del Capitolio, concretándose así, el regreso de Trump a la Casa Blanca, esta vez como presidente número 47 de Estados Unidos. En su discurso, dijo que el declive de Estados Unidos ha terminado y anunció los primeros pasos de su administración. Trump ha declarado emergencia nacional en la frontera sur. El nuevo presidente firmó varias órdenes ejecutivas en el primer día de su mandato y ha prometido restaurar la justicia de la nación de manera ejecutiva e imparcial.

2.- Total sensación de incertidumbre y desesperanza para algunos migrantes que ven sus sueños frustrarse. Trump declara emergencia nacional en la frontera con México y la aplicación CBP One deja de funcionar. Así, se le puso fin a la aplicación fronteriza que ha permitido a casi un millón de personas ingresar legalmente a los Estados Unidos con derecho a trabajar. La aplicación CBP One ha sido tremendamente popular. Es un sistema de lotería en línea que ofrece citas a casi 1,500 personas al día para poder cruzar frontera en "libertad condicional" de inmigración. Joe Biden ha sido el mandatario que más ha utilizado esta autoridad presidencial. Ayer fueron canceladas las citas programadas para asilo en 8 cruces fronterizos y las reacciones no han se han hecho esperar.

3.- El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que 'protege' a TikTok de su prohibición en Estados Unidos por dos meses y medio. En la medida, ordena al fiscal general que no tome ninguna acción para hacer cumplir la ley por un período de 75 días. El presidente Trump precisó el domingo, que le gustaría que Estados Unidos tuviera una posición de propiedad del 50% en una empresa conjunta con la plataforma social, pero no estuvo claro si se refería al gobierno o a una empresa estadounidense. Ahora TikTok tiene 75 días para negociar su futuro en el país.

4.- Durante su discurso inaugural, el presidente Trump anunció su intención de cambiar el nombre del Golfo de México por el de "Golfo de Estados Unidos". Trump ha tenido varios enfrentamientos con México en temas como la seguridad fronteriza, y también ha sugerido la anexión de Groenlandia y el control del Canal de Panamá. Aunque este tipo de cambios no depende de una decisión unilateral, figuras como la representante Marjorie Taylor Greene ya están tomando acciones para presentar un proyecto de ley al respecto.

5.- Trump firmó una orden ejecutiva que revoca la decisión de Biden de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. A solo horas de juramentar como presidente, Donald Trump ha revocado decenas de órdenes y medidas ejecutivas tomadas por el gobierno saliente de Joe Biden, ésta en especial afecta a Cuba. Las interrogantes serían: ¿qué pasará ahora con los presos políticos que ya han excarcelado en Cuba y qué sucederá con los que todavía siguen en prisión?