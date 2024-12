Hoy es 31 de diciembre, y les presentamos las notiicas más importantes del día

1- Un hombre en Homestead sufrió graves quemaduras tras un incidente con fuegos artificiales previo a fin de año. En cámara de seguridad quedó captado el momento en que el individuo, conduciendo una camioneta U-haul, cruzaba un vecindario con la mano herida, mientras manchaba el vehículo de sangre. Según el reporte de las autoridades, tras la explosión en una tienda, donde habría perdido dos dedos, el hombre condujo al menos 10 minutos antes de detenerse y llamar por ayuda médica.

2- 18 migrantes cubanos llegaron la noche de este domingo a la Florida por Cayo Hueso. Lo hicieron a bordo de una embarcación de fabricación casera. Fueron detectados cerca del aeropuerto internacional de Key West y detenidos por agentes de la patrulla fronteriza. Primero detuvieron a seis y luego encontraron a los demás. Todos tenían identificaciones y pasaportes cubanos, mientras que dos de ellos fueron hospitalizados por deshidratación y pérdida de sensibilidad en sus extremidades.

3- La FPL propondrá un plan de 4 años para aumentar las tarifas eléctricas básicas. Con el incremento, prevé recaudar unos mil 550 millones de dólares en 2026 y otros 930 millones en 2027. Según una carta presentada ante la comisión de servicio público de florida, los aumentos pretenden seguir ampliando su sistema. Además, la FPL dijo que la propuesta haría que las facturas de los clientes aumenten, en promedio, 2.5% anual.

4- Muchos supermercados abrirán con horario especial, como Costco, que hoy abre de 9 de la mañana a 6 de la tarde y permanecerá cerrado en año nuevo. Walmart, de 6 de la mañana a 11 de la noche en ambos días. Publix abrirá de 7 a 9 hoy martes y cerrará a las 8 el miércoles. Por su parte, Target abrirá de 8 de la mañana a 9 de la noche, y permanecerá cerrado mañana primero de enero. También se espera que las farmacias Walgreens y CVS funcionen en horario regular esta noche vieja. Por su parte, los bancos prestarán servicio el día de hoy.

5- La "Triple A" reactivó su programa gratis "tow to go" en Florida para ayudar a conductores varados y mantener a conductores ebrios fuera de las carreteras la noche de año nuevo. Si usted o alguien que conoce se encuentra en estado de ebriedad, la "Triple A" le puede enviar un camión de remolque para llevarlo a usted y su auto a un lugar seguro en un radio de 10 millas. Este servicio estará activo hasta el jueves 2 de enero a las 6 de la mañana. El servicio está disponible sea o no miembro de la "Triple A".