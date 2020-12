Hoy es lunes 14 de diciembre y estas son las principales noticias del día:

1. Avanza el mayor esfuerzo de vacunación en la historia de Estados Unidos a una velocidad sin precedentes. Se espera que Pfizer entregue aproximadamente 2.9 millones de dosis esta semana, de las cuales 179,400 llegarán a la Florida. Un total de 97,500 irán a hospitales, 60, 450 a farmacias CVS y Walgreens, y 21,450 irán directamente al Departamento de Salud.

2. Un hombre de 36 años murió atropellado en el condado Broward por un automóvil que se dio a la fuga. Los hechos ocurrieron en la carretera estatal 7 y la quinta calle del noroeste, cerca del hospital general de Broward. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima.

3. Mañana martes habrá un nueva oportunidad para familias de la Ciudad de Miami de obtener tarjetas regalo. La distribución tendrá lugar en el parque Juan Pablo Duarte en el 1776 NW 28 St. Los interesados deben someter una solicitud en la oficina de su comisionado o en la del alcalde.

4. Se acaba el tiempo para obtener un seguro médico a través del Obamacare. El periodo de inscripciones para el 2021 comenzó el 1 de noviembre y concluye el martes 15 de diciembre. Quienes no lo hagan, no tendrán cobertura a partir del 1 de enero. Lo mismo sucede para quienes deben reinscribirse o quieran cambiar su cobertura de salud.

5. J.Lo lanzó un nuevo reto donde sale en pijama y sin maquillaje, bailando su nuevo sencillo 'In the morning". El video alterna imágenes de ella bailando con un look de fiesta: pantalones de cuero, blusa y cabello suelto. Los cambios en el video se deben a que la letra de la canción dice: 'si me quieres, dímelo por la mañana, no sólo por la noche cuando me deseas'.

