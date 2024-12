Hoy es viernes 13 de diciembre y estas son las principales noticias del día:

1.- En exclusiva, nos habla una madre que fue asaltada a mano armada cuando llegaba a su casa en Homestead, junto a su pequeño hijo. Todo quedó captado en cámara. Las autoridades arrestaron a Osbaldo Marin Ortiz, de 21 años, quien ahora enfrenta cargos de robo a mano armada, secuestro y poner en peligro a un niño. La jueza no le dio fianza, por lo que permanecerá detenido hasta que enfrente a la justicia.

2.- Varias familias que residen en un parque de casas móviles ahora están sin hogar justo antes de las celebraciones de fin de año. Todo luego de un voraz incendio que se desato después de las 7 de la mañana este jueves en la comunidad de Palm Lake en la calle 76 y la avenida 27 del noroeste de Miami-Dade. Todavía se investiga las causas del incendio.

3.- Termino preso un falso contratista que recibió en total casi 50 mil dólares de una persona retirada para reparaciones en una vivienda. Según la policía, Jairo René López Amador, de 42 años, no completó los trabajos para los que fue contratado, modificó el contrato inicial, agregó más trabajos y luego se perdió cuando cobró todo el dinero. La víctima alertó a la policía y se descubrió que no tenía licencia y que usaba una compañía que no era suya para operar. También se descubrió que hace 13 años fue deportado a Honduras, reingresó a Estados Unidos de manera ilegal y ahora podría ser deportado nuevamente.

4.- Comparecieron en corte los hermanos Aexander, corredores de bienes raíces de lujo arrestados en Miami-Dade en relación con una investigación de agresión sexual en el sur de la Florida y Nueva York. Uno de los hermanos, Oren Alexander, le pidió al juez poder ver a su esposa que está embarazada porque puede dar a luz en cualquier momento, pero su fianza fue negada. Según la Fiscalía, son considerados de alto riesgo y podrían escapar porque tienen acceso a aviones y botes. Al otro hermano también le fue negada la fianza.

5.- Están retirando del mercado unos 2 millones 600 mil vasos térmicos de acero inoxidable marca Stanley por riesgo de quemaduras. Es que casi 100 usuarios reportaron problemas por tapas defectuosas. La Comisión de Seguridad al Consumidor dice que las roscas de las tapas tienen fallas que pueden generar “riesgo de quemaduras”. El retiro incluye más de millón y medio de vasos vendidos en varios colores, modelos Stanley Switchback y Trigger Action. Si lo tiene, deje de usarlo y contacte a la empresa.