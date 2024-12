Hoy es lunes 2 de diciembre y estas son las principales noticias del día:

1.- El Cyber Monday está lleno de ofertas para todos, según los minoristas. Hoy lunes, populares artículos electrónicos estarán en descuento. Los expertos recomiendan que usted se informe, porque algunos descuentos en verdad no son tan significativos como para invertir en un artículo si en verdad no lo necesita o no lo desea demasiado. Existen algunas de las herramientas que podemos usar para asegurar obtener un el mejor precio los expertos recomiendan aplicaciones como Google shopping o Price Grabber para comparar precios entre diferentes minoristas y encontrar los mejores descuentos que hay disponibles en ese momento.

2.- El domingo después de Thanksgiving fue uno de los días más ocupados en los aeropuertos del país, de acuerdo con TSA. Solamente por el Aeropuerto Internacional de Miami, se esperaban una cantidad cercana a los 168 mil pasajeros. La Administración Federal de Aviación informó que, durante esta semana de Acción de Gracias, a nivel nacional, se contaron 232 mil vuelos y a pesar del alto volumen, las cancelaciones representaron apenas el 0.3% y los retrasos sólo habrían afectado al 1.2% de los vuelos.

3.- La policía busca al autor de los disparos que dejaron a 4 personas con impactos de bala este fin de semana en el estacionamiento de un salón de recepciones en Hollywood Boulevard, donde se realizaba un Baby Shower este fin de semana. Una de las victimas falleció en el aparcamiento, mientras otra murió en el hospital.

4.- El gobierno cubano decreta que las empresas privadas y organizaciones extranjeras deben tener un equipo propio de generación de energía que produzca el 50% de la electricidad que gastan, con lo que pretenden promover el uso de paneles solares y aliviar la severa crisis energética por la que atraviesan. Los más golpeados serían las pequeñas empresas conocidas como Mipymes.

5.- Mañana 3 de diciembre, puede nacer un nuevo millonario, gracias al premio gordo del Mega Millions, que asciende a más de 500 millones de dólares, porque ningún boleto acertó los seis números del sorteo del viernes. El premio gordo asciende a una cifra estimada de 541 millones y el próximo sorteo es mañana martes.