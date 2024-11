Hoy es viernes 15 de noviembre y estas son las principales noticias del día:

1.- Sale bajo fianza el entrenador de voleibol Carlos Cruz Concepcion de 31 años, quien permanecía detenido acusado de abuso deshonesto y lascivo de una niña de 14 años. Lo arrestaron mientras trabajaba en la academia Divine Savior en Doral, pero también entrenaba en la academia 305 de voleibol. Lo acusan de incidentes en 2023 en la Academia Bridgeprep en Village Green.

2.- La policía busca al autor de los disparos que dejaron a un hombre muerto ayer entre Palm Drive y la US1 en Florida City. Cuando los oficiales llegaron al lugar, la víctima estaba sobre la acera con una mortal herida de bala en el pecho. Fue trasladado al hospital Jackson South, donde más tarde lo declararon muerto. De acuerdo con las autoridades, la persona que le disparó podría tener nexos familiares, pero eso aún no ha sido confirmado.

3.- El empresario del sur de Florida, David Knezevich, de 36 años, acusado de la desaparición de su exesposa en España hace 11 meses, enfrenta ahora un cargo de asesinato. Ana María Henao, de 40 años, desapareció a principios de febrero en Madrid. La pareja atravesaba por un complicado divorcio, en el que estaban en juego propiedades adquiridas en condado Broward durante los 13 años de matrimonio.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

4.- Si esta por Miami Gardens esta mañana, tenga mucho cuidado, que habrá policías apostados en diferentes intersecciones, pero no le entregaran una multa, sino un pavo. Así, el departamento del orden celebra la temporada festiva del Día de Acción de Gracias. Empezarán a las 9 a.m. y el operativo se llama Turkey instead of tickets y el objetivo es fomentar las conexiones y confianza con la comunidad.

5.- Las candidatas latinas a Miss Universo deslumbraron anoche en la preliminar con un espectacular desfile de trajes típicos donde pudieron exaltar la cultura de su país. Entre los atuendos más llamativos de la noche está Miss Cuba con un espectacular vestido amarillo, representando a la deidad Oshun; Miss Venezuela con un traje en homenaje a la mujer indígena; Chile optó por homenajear al famoso programa Sábado Gigante. Pero no fueron las únicas candidatas que impactaron: Puerto Rico, Nicaragua, México República Dominicana, Colombia y Argentina también se robaron las miradas.