Hoy es jueves 31 de octubre y estas son las principales noticias del día:

1.- El hombre acusado por la policía de asesinar a tiros al reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido como El Taiger, será extraditado a Miami desde Nueva York, donde fue detenido el martes. Las autoridades del sur de la Florida afirmaron que están dispuestas a castigar al presunto asesino con la máxima pena. Damián Valdez Galloso fue arrestado en Brooklyn por agentes federales en virtud de una orden de detención de otro estado por no haberse registrado como delincuente sexual.

2.- La protagonista de un video de seguridad en un salón de belleza de Sweetwater fue arrestada. Se trata de Heidys Guzmán, de 37 años. Ahora enfrenta cargos de robo en tercer grado y agresión, cuando presuntamente se retiró del establecimiento sin pagar las extensiones de cabello que le colocaron. Cambió el color del cabello, pero no pudo evadir a las autoridades.

3.- El cantante puertoriqueño Nicky Jam anunció en sus redes sociales que le ha retirado su apoyo al expresidente Donald Trump, esto luego que un orador invitado a la campaña republicana dijera que Puerto Rico era una isla de basura. El artista boricua dijo también que él apoyaba antes a Trump porque pensaba que sería una mejor opción en términos económicos, en especial para los latinos.

4.- Mucho cuidado, están retirando croquetas congeladas de la marca "A tu gusto paladar", por posible contaminación. Son unas 7,600 libras de croquetas congeladas de jamón, pollo, chorizo y pescado, producidas entre abril y octubre 2024. Pueden contener alérgenos no declarados, como soja, semillas de sésamo y trigo. Las cajas en cuestión son de 32 onzas, y fueron vendidas en supermercados y restaurantes de Florida y Texas. Si tiene alguno de estos productos deséchelos o devuélvalos para un reembolso.

5.- Hoy es noche de brujas y para celebrar de forma segura, los bomberos de Miami-Dade compartieron consejos útiles como: use disfraces a prueba de incendios, asegúrese de que sombreros y pelucas se ajusten correctamente y que no bloqueen su visión, use pintura facial o maquillaje no tóxicos, use accesorios blandos en vez de accesorios afilados o largos y para evitar tropiezos procure que los disfraces sean suficientemente cortos y evite zapatos de gran tamaño o tacones altos.