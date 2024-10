Hoy es lunes 28 de octubre y estas son las principales noticias del día:

1.- "Hay mucho ocurriendo y no sé si están al tanto de esto, pero, literalmente, ahora mismo hay una isla flotante de basura en el medio del océano (…) creo que se llama Puerto Rico", eso dijo el humorista, llamado Tony Hinchccliffe durante un evento de Donald Trump en Nueva York. En su monólogo invirtió, además, varios minutos, haciendo mofa de los latinos y de la migración en Estados Unidos. Todo esto, en la recta final de la campaña electoral cuando en todo el país se vota de modo anticipado y aquí en el sur de la Florida cerramos la primera semana con el 16 por ciento de los electores registrados habiendo acudido ya a las urnas.

2.- Interrogantes es lo que queda luego de que la policía respondiera a reportes de disparos a las 3:30 de la madrugada este domingo en una localidad de Homestead. Según las autoridades, una persona fue baleada y trasladada a casa de unos familiares que terminaron llamando a emergencias. La víctima recibió un balazo en la espalda baja. Fue hospitalizada en el Jackson South donde aparentemente se ha negado a hablar con los investigadores.

3.- En Broward, el supuesto robo en una vivienda terminó con una mujer baleada y arrestada. Todo ocurrió el pasado domingo en la 13 Terrace y la calle 49 del noreste en Oakland Park. La policía condal dice haber respondido a las 5 de la madrugada a reportes de disparos. Al llegar hallaron una mujer herida en un brazo a la que arrestaron después en el hospital. Según el informe, el incidente se relacionaría con un robo en la propiedad. Identifican a la arrestada como Ruika Abdulrahman.

4.- Este domingo en Cuba le dieron el último adiós a "El Taiger", en un funeral realizado en el cementerio Colón, de La Habana. Seguidores del cantante y artistas que le conocieron, le rindieron tributo luego de que también se hiciera aquí, en Miami. Su muerte, la investigación de su asesinato y ahora su traslado final hacia la isla, han sido tema ampliamente comentado en redes sociales. Aunque aún los detalles del caso, no han sido divulgados.

5.- Y a partir del primero de noviembre, varios modelos de iPhone ya no serán compatibles con WhatsApp, la popular aplicación de mensajería. Esto se debe a que algunos dispositivos antiguos ya no cumplen con los requisitos mínimos de actualización en sus sistemas operativos. Los modelos afectados son los iPhone 5, 5c, 6S, SE de primera generación y el 6S plus, pues ya no pueden instalar la versión IOS 12.0, que es el nuevo requisito mínimo de WhatsApp.