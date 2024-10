Hoy es miércoles 23 de octubre y estas son las principales noticias del día:

1.- Una pelea entre compañeros de cuarto terminó con uno de ellos apuñalado en el pecho. Ocurrió la noche del miércoles en la cuadra 3600 en la calle 192 del noroeste en Miami Gardens. El supuesto agresor fue detenido por las autoridades, mientras el herido fue trasladado al hospital en condición estable.

2.- Buscando el voto hispano el expresidente Donal Trump estuvo en su club de golf en Doral en una mesa redonda con líderes latinos. El candidato destacó el apoyo creciente de la comunidad hispana y criticó el actual estado de la economía. Los demócratas también tuvieron un evento ayer en Miami-Dade en apoyo a Kamala Harris. La alcaldesa Levine Cava y la ex líder de la cámara de representantes, Nancy Pelosi se reunieron con líderes y voluntarios del partido, recalcándoles la importancia de salir a votar en masa.

3.- Salió de la cárcel el exdirector ejecutivo de Abercrombie & Fitch, Michael Jeffries, arrestado junto a su pareja por cargos federales de tráfico sexual en West Palm Beach. Jeffries fue liberado bajo una fianza de 10 millones de dólares y se espera que enfrente a la justicia en una corte en Nueva York.

4.- A los estudiantes de las escuelas públicas de Broward y a sus padres puede no gustarles esto. Para compensar los días perdidos debido a los huracanes Helene y Milton el distrito escolar planea que las vacaciones de diciembre terminen un día antes, el seis de enero. También proponen la adición de días al calendario, incluyendo el 25 y 26 de noviembre, durante la semana de Acción de Gracias y el 31 de marzo del próximo año.

5.- Este 2024 el sur de la Florida perdió una tradición navideña de 40 años. Santa’s Enchanted Forest anunció que no abrirá esta temporada, lo informó por sus redes sociales. El bosque encantado, sus luces y juegos fueron parte del Tropical Park durante más de 30 años, pero en los últimos años se trasladó al Hialeah Park y luego a un terreno de la ciudad de Medley tras expirar su contrato de arrendamiento y no tener opción para renovarlo. No explicaron la razón por la cual no abrirán sus puertas este año.