Hoy es martes 8 de diciembre y estas son las principales noticias del día:

1. Las autoridades de Miami cerraron y multaron a varios negocios en Wynwood y Brickell por incumplir las normas contra el COVID-19. El alcalde Francis Suárez dijo que el fin de semana se suspendieron grandes fiestas en esos lugares y en La Pequeña Habana. Advirtió que los cierres podrían continuar si clientes y comerciantes siguen violando las medidas de prevención.

2. Compareció ante una corte federal un hombre acusado de secuestrar, torturar y extorsionar a inmigrantes cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos. Supuestamente pertenecía a una organización criminal que tiene sede en el sur de la Florida, con operaciones en Cuba y México. Su madre y su pareja eran las encargadas de cobrar el dinero de las extorsiones.

3. La Ciudad de Miami anunció un programa para proveer cuidado gratis a niños de familias impactadas por la pandemia, que asistirá en tres sitios a unos 143 pequeños de entre seis meses y cinco años, gracias a una donación de $600,000 del Departamento de Servicio Comunitario. Para más información, puede llamar al (305) 759-3507 o enviar un correo electrónico a humanservices@miamigov.com.

4. Estados Unidos extendió hasta octubre del 2021 el estatus de protección temporal para miles de inmigrantes. La decisión evitará sus deportaciones e incluye la extensión automática de los permisos de trabajo para 400,000 personas bajo TPS, cuyo estatus vencía el 4 de enero. Se trata de inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán.

5. Bob Dylan, leyenda del rock y ganador de un Premio Nobel de Literatura, vendió todo su catálogo de canciones, con más de 600 temas compuestos durante 60 años, en un acuerdo histórico con Universal Music Publishing Group, donde se incluyen temas como 'Blowin' in the wind' y "Make you feel my love', entre otros. No se han dado a conocer los términos financieros del acuerdo.

