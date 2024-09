Hoy es jueves 26 de septiembre y estas son las principales noticias del día:

1.- Residentes de la costa norte del estado se preparan para el embate del huracán Helene. En Tallahassee aseguran sus viviendas con planchas de madera y arena, mientras almacenan agua y alimentos no perecederos. En algunas áreas el combustible ya escasea y sigue en marcha la orden de evacuación de casas móviles y zonas inundables.

2.- Por los embates indirectos del huracán las escuelas públicas de Broward suspendieron sus clases y no abrirán este jueves. Esto como medida de precaución, debido a las posibles tormentas y tiempo inclemente. Mientras en Miami-Dade, las escuelas estarán abiertas y con horario normal. También cerrarán las escuelas charters en Pembroke Pines y las escuelas públicas de Palm Meach, Martin, St. Lucie, Indian River y Okeechobee. El viernes todo regresaría a la normalidad.

3.- Y si tienen planes de viajar en avión, le recomendamos consultar con su aerolínea si su itinerario se mantiene sin cambios. Según el portal Flightaware, esta mañana temprano el aeropuerto de Fort Lauderdale tenía 5 vuelos retrasados y 18 cancelados, mientras en el Aeropuerto Internacional de Miami los retrasos ascendían a 9 con un total de 37 vuelos cancelados.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

4.- La organización sin fines de lucro Global Empowerment Mission prepara en su almacén de Doral las cajas de ayuda para las comunidades afectadas por la tormenta. Está solicitando a la comunidad donaciones y voluntarios para empacar los comestibles y artículos de primera necesidad.

5.- Este primero de octubre no subirán las tarifas de estacionamiento en Miami Beach. El aumento aprobado en 2019 por el concejo de la ciudad no se hará efectivo gracias a la oposición de 5 comisionados. Los aumentos que afectarían a residentes y no residentes, ahora suspendidos, eran significativos. Por ejemplo, en el distrito de entretenimiento, la tarifa actual es 4 dólares por hora, la nueva estaba programada para subir a 6 dólares por hora.