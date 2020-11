Hoy es lunes 30 de noviembre y estas son las principales noticias del día:

1- Inicia la semana y siguen regresando miles de viajeros tras el feriado de Acción de Gracias y autoridades y expertos advierten consecuencias en el marco de la pandemia. El doctor Anthony Fauci dijo que el aumento de viajeros podría resultar en picos de contagio en todo el país. Por su parte, las autoridades del Aeropuerto de Miami dicen que este año se sintió la ausencia de viajeros, debido a la pandemia, al menos en un 50 por ciento.

2- Hoy es Cyber Monday o Lunes Cibernético y este año las tiendas se preparan para 24 horas de compras. Ante esto, el departamento de policía de Miami-Dade y otros expertos en seguridad, envían varios tips para su seguridad: compre en páginas oficiales, utilice paypal o una alternativa a sus tarjetas y revise el reporte de tarjetas de crédito y estados de cuenta, para que así, evite cualquier inconveniente.

3- La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, recurrió a Twitter para pedir a los residentes del condado, diagnosticados con el virus, visitar el portal web del condado y completar dos cuestionarios con información relevante sobre contactos y lugares visitados. Levine Cava indicó que la tasa de positividad de contagios, hasta ayer era de 10 % y durante las últimas dos semanas se ha mantenido por encima de 8%.

4- El Memorial Healthcare y el Jackson Health, se estan preparando para recibir las vacunas contra el COVID-19. Según el Departamento de Salud de la Florida, son algunas de las insituciones de salud que las recibirán en las próximas semanas. Algunos centros han indicado que adquirieron equipos especiales para el almacenamiento de la vacuna de Pfizer, en espera por la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

5- Luis Fonsi, Danna Paola, Sebastián Yatra y otros artistas, participan en el disco navideño "Feliz Christmas, volúmen uno", que contiene varios villancicos. El puertorriqueño interpreta el clásico "Let it snow" y las canciones como "All I want for christmas is you", "Have yourself a merry little christmas" y "Jingle bells", ya están disponibles en todas las plataormas digitales.

Para más noticias visita Telemundo51.com